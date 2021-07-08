التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة بانون للدفاع وأكرم ظهير أيمن أمام المقاولون العرب

الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:03

كتب : حسام نور الدين

احتفال الأهلي بهدف محمد شريف في سموحة

من المتوقع أن يعود بدر بانون لمركز قلب الدفاع بعد انتهاء إيقافه ويواصل أكرم توفيق اللعب في مركز الظهير الأيمن.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة 26 للدوري المصري.

وعاد محمد هاني لقائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة إلا أن بيتسو موسيماني قد يدفع به في الشوط الثاني.

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وسيقود محمد شريف هجوم الأهلي ومن خلفه محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

وجاء التشكيل المتوقع لـ الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن الزمالك المتصدر من 27 مباراة.

فيما يحتل ذئاب الجبل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

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