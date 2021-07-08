مواعيد مباريات الخميس 8 يوليو 2021 - الأهلي يواجه المقاولون العرب

الخميس، 08 يوليه 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

احتفال الأهلي بهدف محمد شريف في سموحة

يعود الدوري المصري من جديد بمباراتين مؤجلتين.

الأهلي يحل ضيفا على المقاولون العرب بملعب بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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وضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري يلتقي بيراميدز مع الإنتاج الحربي على ملعب الأهلي we السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2 في السابعة مساءً.

مواعيد المباريات الدوري المصري
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