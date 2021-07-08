الزمالك: نريد غلق ملف ساسي نهائيا.. ولا نعلم شيئا عن عرض أوباما

الخميس، 08 يوليه 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك ومولودية الجزائر

تمنى طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك إغلاق ملف فرجاني ساسي، وتحدث عن العروض المقدمة للاعبين والتجديد لـ أشرف بنشرقي.

وقال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "شخصيا كنت أريد أن نغلق ملف فرجاني ساسي تماما، منذ أيام قليلة قلت سابقا أننا فتحنا الباب لساسي أن يحترم النادي وجمهوره وأن يتحدث وجها لوجه ومن ثم يتخذ قراره، هذا احتراف ولا نغضب من ذلك وأن يجد الاتجاه الذي يرضيه".

وتابع "ما يضايق أن يلعب على شيء معين وعدم وجود وضوح وهو لاعب حر".

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وأكمل "مع ذلك لآخر وقت لدينا احترام ولم نهاجمه ولم نتحدث عن أي شيء سلبي حتى الآن وكنت أتمنى أن يكون هناك مواجهة وأتمنى له التوفيق".

وعن عروض اللاعبين "كل ما قيل عن رحيل أو انتقال اللاعبين لا أساس له من الصحة، ولا نستغرب قدوم عروض للاعبي الفريق وجميعهم لديهم استعداد للتجديد، نجدد للاعب تلو الآخر، جددنا لـ 3 لاعبين بشكل متتالي بمعدل لاعب كل 5 أيام حاليا راحة سلبية وأطمئن جمهور الزمالك أننا نسير بخطى ثابتة".

وأكمل عن رد أوباما "شخصيا لا أعلم شيء عن عرض الحزم السعودي لأوباما ولم أر أي عرض مما يُثار عبر وسائل الإعلام".

وأتم عن تجديد بنشرقي "توصلنا لاتفاق مبدئي مع اللاعب وسنجلس مع اللاعب للحديث في التفاصيل وهناك كلام مبشر وعندما يعود من الإجازة سنجلس من جديد، عندما يوقع بشكل نهائي سنعلن".

طارق جبريل الزمالك في الدوري
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