لم يخسر معه الفريقان.. البنا حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب

أعلن اتحاد الكرة تعيين محمود البنا حكما لمباراة المقاولون العرب والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على ذئاب الجبل في تمام التاسعة مساء غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة 26 للدوري المصري.

ويعاون البنا كل من: سامي هلهل وهاني خيري، وعباس حسن كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو سيتواجد صبحي العمراوي ويعاونه إبراهيم محجوب.

وسبق أن أدار البنا 3 مواجهات للأهلي الموسم الحالي في الدوري وفاز الأهلي بنفس النتيجة 2-1 في الثلاث مباريات ضد طلائع الجيش والزمالك والاتحاد السكندري.

كما أدار مباراة واحدة فقط لذئاب الجبل وفازوا فيها على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة 23 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن الزمالك المتصدر من 27 مباراة.

فيما يحتل ذئاب الجبل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.