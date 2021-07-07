منتخب مصر الأولمبي يبدأ معسكره المفتوح استعدادا لـ طوكيو 2020

بدأ منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب معسكره استعدادا لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

وانطلق أمس الثلاثاء معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تبدأ يوم 22 يوليو الجاري.

بدأ المعسكر بالكشف الطبي الشامل علي الرباعي: أحمد حجازي ومحمد الشناوي ومحمود الونش وعبد الرحمن مجدي.

ثم كانت بداية التدريبات اليوم على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة عدد من اللاعبين.

شهدت بداية المعسكر اجتماع لـ شوقي غريب مع جهازه الفني المعاون حدد خلاله دور كل فرد خلال المرحلة المقبلة اتبعه اجتماع شامل مع اللاعبين.

وبدأ المنتخب الأولمبي اليوم معسكرا مفتوحا يومي الأربعاء والخميس، على أن يبدأ المنتخب معسكره المغلق الجمعة.

ثم كانت بداية التدريبات اليوم الاربعاء على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة عدد من اللاعبين منهم حجازي والونش وتغيب لاعبي الأهلي وبيراميدز نظرا لانشغالهم بمباريات الدوري العام.

ويستهل منتخب مصر مشواره بلقاء إسبانيا بطل أوروبا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ثم تلتقي الأرجنتين وأستراليا لحساب مواجهات المجموعة الثالثة.