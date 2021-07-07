الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في نهائي دوري الأبطال بـ المغرب

يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لموقع الأهلي الرسمي عُقد اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي في الجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وعقب الجلسة قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق المقرر سفرها إلى المغرب لمحمود الخطيب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال.

وسيرافق الخطيب من مجلس الإدارة كل من: خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

وجاءت أبرز قرارات مجلس إدارة الأهلي في الاجتماع:

- اعتماد ميزانية وخطط شركات الأهلي الثلاث مجلس شركة كرة القدم وشركة المنشأت وشركة السياحة.

- استخراج التراخيص الخاصة بالشركات الثلاث من هيئة الاستثمار.

- الموافقة على طلب جهاز الكرة للفريق الأول بشراء مجموعة من الأجهزة الطبية الخاصة التي ستساهم في تسهيل ورفع كفاءة علاج وتأهيل اللاعبين.

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية المختلفة للنشاط الرياضي.

وكان الأهلي قد تفوق على الترجي التونسي في نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

وقبل خوض نهائي دوري الأبطال سيلتقي الأهلي غدا الخميس مع المقاولون العرب ثم مصر للمقاصة يوم الأحد المقبل.