خبر في الجول - الكشف عن سبب غياب السولية ضد المقاولون العرب

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 20:57

كتب : حسام نور الدين

المصري - الأهلي

فضل بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي إراحة عمرو السولية وعدم ضمه لقائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفا على ذئاب الجبل في تمام التاسعة مساء غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة 26 للدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب السولية يعود لتفضيل موسيماني منحه راحة بسبب ضغط المباريات.

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ولا يعاني السولية من أي إصابة تعيقه عن خوض المباريات.

السولية (31 عاما) خاض الموسم الجاري 29 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين وصنع 5.

ويغيب أيضا عن مواجهة الأهلي ضد ذئاب الجبل: أحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ومروان محسن وعلي لطفي.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك الكونغولي والتر بواليا بعدما غابا عن مواجهة سموحة.

وكذلك عاد المغربي بدر بانون عقب انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات والتي غاب بسببها عن المباراة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن الزمالك المتصدر من 27 مباراة.

فيما يحتل ذئاب الجبل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

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