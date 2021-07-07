هشام حطب يترأس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تولي هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مهمة رئاسة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.

وتشهد الفترة الحالية التجهيزات الأخيرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من اجل سفر البعثة التي ستغادر القاهرة على عدد من الرحلات.

وقال هشام حطب: "مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بعدد 134 لاعبا ولاعبة وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عدد كبير من اللاعبين الأبطال الذي نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف "لدينا طموحات كبيرة في بعثتنا وفي قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وبذل الجهد من اجل رفع اتسم مصر عاليا، وهدفنا تحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو، ونتمنى أن يكون التوفيق مع لاعبينا.

وأتم "الاتحادات المصرية واللجنة الأولمبية اجتهدوا لمدة خمس سنوات من اجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وكان هناك تحدٍ كبير لمواجهة أثار فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد لمدة عام وهذا التحدي الكبير ستظهر نتائجه في مشاركة بعثتنا في الأولمبياد".