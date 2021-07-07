قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة الإنتاج الحربي.. وغياب إبراهيم عادل ودونجا

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمته لمواجهة الإنتاج الحربي في لقاء مؤجل من الجولة 22 للدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في ملعب الأهلي we السلام في تمام السابعة مساءً غدا الخميس.

ويغيب عن بيراميدز إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف وأحمد الشناوي بسبب الإصابة.

وعاد رمضان صبحي للفريق بعدما غاب عن مواجهة إنبي بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر

الوسط: عبد الله السعيد - إريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي

الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

بينما يتذيل الإنتاج الحربي الترتيب برصيد 18 نقطة من 26 مباراة.