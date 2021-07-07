مباشر يورو 2020 – إنجلترا (1) - (1) الدنمارك.. شمااااايكل يتألق أمام ماجواير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إنجلترا والدنمارك التي تقام في ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.

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ق80: تسديدة قوية من كالفين فيليبس مرت بجوار مرمى الدنمارك.

ق79: تبديل اضطراري للدنمارك بمشاركة خواكيم أندرسن بدلا من كريستنسين للإصابة.

ق75: مطالبات بركلة جزاء لهاري كين ولكن الحكم احتسب مخالفة على مهاجم إنجلترا قبل تسلمه الكرة بعد ركله ليوسف بولسن وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار.

ق74: ارتباك داخل منطقة الجزاء الدنمارك وتسديدة من سترلينج تصدى لها كريستنسين.

ق73: عرضية مخادعة من ماونت تجاه المرمى لكن شمايكل تصدى له وحولها لركلة ركنية.

ق69: تبديل أول لإنجلترا بمشاركة جاك جريليش بدلا من ساكا.

ق67: ثلاثة تبديلات دفعة واحدة للدنمارك بخروج كل من ينس لارسن وميكيل دامسجارد وكاسبر دولبرج وشارك بدلا منهم دانييل واس ويوسف بولسن وكريستيان نورجارد.

ق64: تسديدة من ماونت تصدى لها شمايكل بثبات.

ق60: هجمة خطيرة لمنتخب إنجلترا مرر ماونت لسترلينج الذي أرسلها بينية للمنطلق بسرعته لوك شو وأرسل عرضية زاحفة حصل منها منتخب إنجلترا على ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق59: تسديدة يسارية زاحفة من دولبرج لكن بيكفورد تصدى بثبات.

ق55: شمايكل يواصل التألق بعدما تصدى لرأسية قوية من ماجواير بعد عرضية من ماون من ركلة حرة من الناحية اليمنى.

ق52: يا رباااااه دولبرج أطلق تسديدة قوية لكن بيكفورد تصدى له وحولها لركلة ركنية لكن تم احتساب تسلل في النهاية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق40: يا ربااااه ليس سترلينج بل سيمون كيير قائد الدنمارك هو من سجل في مرماه بالخطأ بعد بينية من هاري كين لساكا المنطلق في الناحية اليمنى وأرسل عرضية زاحفة لكن كيير سددها بالخطأ في مرماه بينما كان يحاول تشتيتها قبل أن تصل لسترلينج.

ق39: جوووووووووووووووول سترلينج يدرك التعاااااااادل لإنجلترا.

ق38: يا رباااااااااااه شمااااايكل يتألق ويحرم سترلينج من التعادل من انفراد تاااام.

ق36: الحائط البشري يشتت تسديدة سترلينج.

ق36: ركلة حرة لإنجلترا بعد عرقلة هاري كين من أمام منطقة جزاء الدنمارك.

ق30: جوووووووووووووول أوووووووووول للدنمارك بتسديدة صاروخية من ميكيل دامسجارد من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء.

ق29: ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء للدنمارك.

ق26: تسديدة مقوسة رائعة من دامسجارد من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ق16: تسديدة من هويبيرج تصدى لها بيكفورد بثبات وأخطأ الحارس في تمرير الكرة وسددها برايثوايت لكنها ذهبت لركلة ركنية.

ق15: تسديدة بدون معنى من هاري كين ذهبت أعلى المرمى الدنماركي بكثير.

ق13: تسديدة زاحفة من سترلينج تصدى لها كاسبر شمايكل بثبات.

ق10: سيطرة إنجليزية على الكرة حتى الآن وسط غياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.