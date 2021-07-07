قائمة الأهلي - غياب السولية ومروان وبيكهام أمام المقاولون العرب.. عودة هاني

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 20:16

كتب : حسام نور الدين

سموحة - الأهلي

اختار بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي قائمة مكونة من 21 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 26 للدوري المصري.

ويغيب أحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ومروان محسن وعلي لطفي وعمرو السولية عن قائمة الأهلي.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك الكونغولي والتر بواليا بعدما غابا عن مواجهة سموحة.

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وكذلك عاد المغربي بدر بانون عقب انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات والتي غاب بسببها عن المباراة الماضية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - علي معلول.

الوسط: محمود كهربا - حمدي فتحي - وحسين الشحات - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - والتر بواليا - جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن الزمالك المتصدر من 27 مباراة.

فيما يحتل ذئاب الجبل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

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