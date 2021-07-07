تشكيل يورو 2020 – تبديل وحيد في إنجلترا.. وبرايثوايت أساسي مع الدنمارك

أجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه المستدعى للقاء الدنمارك.

ويواجه منتخب إنجلترا منافسه الدنمارك اليوم الأربعاء في ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع منتخب إيطاليا يوم الأحد المقبل في الملعب ذاته.

وجاء التغيير الوحيد بمشاركة بوكايو ساكا بدلا من جادون سانشو.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر

في الوسط الدفاعي: ديكلان رايس- كالفين فيليبس- ماسون ماون

في الهجوم: رحيم سترلينج- هاري كين- بوكايو ساكا

ولم يجر المدير الفني لمنتخب الدنمارك كاسبر هيولماند أي تبديلات على تشكيل فريقه الذي خاض ربع النهائي ضد التشيك.

وجاء تشكيل منتخب الدنمارك كالتالي:

في حراسة المرمى:كاسبر شمايكل

في الدفاع: باتريسك فيسترجارد- سيمون كيير- أندرياس كريستنسين

في الوسط: جواكيم مايلي- توماس ديلاني- بيير إيميل هويبيرج- ينس لارسن

في الهجوم: ميكيل دامسجارد- كاسبر دولبرج- مارتن برايثوايت