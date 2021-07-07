"من أجل كأس العالم 2022".. بالوتيلي ينضم لفريق عائد للدوري التركي بعد غياب 26 عاما

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - أضنة سبور

أعلن نادي أضنة ديمرسبور التركي ضم ماريو بالوتيلي بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

ماريو بالوتيلي

النادي : أضنة سبور

أضنة سبور

اللاعب البالغ 30 عاما رحل بعد نهاية عقده مع مونزا في الدرجة الثانية الإيطالية إذ فشل الفريق المملوك لـ سيفيلو برلسكوني –رئيس ميلان السابق- في حصد بطاقة التأهل للدوري الإيطالي.

وأصبح النادي التركي هو العاشر في مسيرة مهاجم ميلان وإنتر وليفربول ومانشستر سيتي الأسبق.

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ويبرم أضنة ديمرسبور صفقات عديدة لتدعيم صفوفه عقب عودته للدوري التركي بعد غياب دام 26 عاما.

مورات سانشاك رئيس النادي أشار إلى أن انتقال مهاجم إيطاليا هدفه تواجده في كأس العالم 2022 بقميص الأتزوري إذ يغيب عن المشاركة في يورو 2020 الصيف الجاري.

وقال سانشاك لشبكة "A Spor": "بالوتيلي جاء هنا من أجل المشاركة في كأس العالم".

وأوضح تفاصيل الصفقة "الراعي سيدفع نصف راتبه، ومن يقول إن بالوتيلي مجنونا لا يقلق، نحن من أضنة ديمرسبور وقادرون على التعامل معه".

بالوتيلي سجل 14 هدفا في 36 مباراة بقميص منتخب إيطاليا وخاض آخر مباراة بقميص الأتزوري في سبتمبر 2018.

ولعب بالوتيلي لأندية، لومزينيه وإنتر ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ونيس ومارسيليا وبريشيا ومونزا.

وكان النادي قد أعلن منذ أيام قليلة ضم المغربي يونس بلهندة في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مسبقا مع جلاتاسراي.

ماريو بالوتيلي أداناسبور الدوري التركي
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