"من أجل كأس العالم 2022".. بالوتيلي ينضم لفريق عائد للدوري التركي بعد غياب 26 عاما

أعلن نادي أضنة ديمرسبور التركي ضم ماريو بالوتيلي بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

ماريو بالوتيلي النادي : أضنة سبور أضنة سبور

اللاعب البالغ 30 عاما رحل بعد نهاية عقده مع مونزا في الدرجة الثانية الإيطالية إذ فشل الفريق المملوك لـ سيفيلو برلسكوني –رئيس ميلان السابق- في حصد بطاقة التأهل للدوري الإيطالي.

وأصبح النادي التركي هو العاشر في مسيرة مهاجم ميلان وإنتر وليفربول ومانشستر سيتي الأسبق.

ويبرم أضنة ديمرسبور صفقات عديدة لتدعيم صفوفه عقب عودته للدوري التركي بعد غياب دام 26 عاما.

Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

مورات سانشاك رئيس النادي أشار إلى أن انتقال مهاجم إيطاليا هدفه تواجده في كأس العالم 2022 بقميص الأتزوري إذ يغيب عن المشاركة في يورو 2020 الصيف الجاري.

وقال سانشاك لشبكة "A Spor": "بالوتيلي جاء هنا من أجل المشاركة في كأس العالم".

وأوضح تفاصيل الصفقة "الراعي سيدفع نصف راتبه، ومن يقول إن بالوتيلي مجنونا لا يقلق، نحن من أضنة ديمرسبور وقادرون على التعامل معه".

بالوتيلي سجل 14 هدفا في 36 مباراة بقميص منتخب إيطاليا وخاض آخر مباراة بقميص الأتزوري في سبتمبر 2018.

ولعب بالوتيلي لأندية، لومزينيه وإنتر ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ونيس ومارسيليا وبريشيا ومونزا.

وكان النادي قد أعلن منذ أيام قليلة ضم المغربي يونس بلهندة في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مسبقا مع جلاتاسراي.