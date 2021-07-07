أسينسيو: نعلم قوة مصر.. وسنقاتل على ذهبية الأولمبياد

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - إسبانيا

كشف ماركو أسينسيو لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي، معرفته بـ مكمن قوة منتخب مصر الأولمبي.

مصر وقعت مع إسبانيا في المجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أسينسيو في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية: "مستقبلي سيكون في ريال مدريد. لكن الآن تركيزي على الأولمبياد، والتي أريد تسجيل حضور عظيم فيها رفقة منتخب إسبانيا".

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وأضاف "سنحارب كفريق قوي مثلما هو حالنا بالفعل، وسنقاتل من أجل الميدالية الذهبية، لأن هذا هو طموحنا".

لاعب ريال مدريد تحدث عن العامل البدني في البطولة، ومواجهة مصر، فقال "العامل البدني سيكون مؤثرا بالفعل، لكنني لا أريد الحديث كثيرا حول هذا الأمر حاليا".

واستمر "مباراتنا الأولى ضد مصر، ونعلم أنهم فريق قوي بدنيا ويركض كثيرا أثناء المباريات."

صاحب الـ25 عاما أكمل "في البطولات المجمعة القصيرة كتلك، كل مباراة يكون لها قيمتها. لذلك سنكون في قمة تركيزنا".

وأتم "البدايات الجيدة تكون هي مفتاح النجاح في تلك البطولات".

وتلتقي مصر مع إسبانيا يوم 22 يوليو الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020.

طوكيو 2020 منتخب مصر إسبانيا أسينسيو
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