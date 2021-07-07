بسبب تفاوت المنافسة بين أندية الشركات والجماهيرية.. اقتراح رسمي لتغيير نظام الدرجة الثانية

تقدم مجلس إدارة نادي الترسانة باقتراح رسمي لاتحاد الكرة أوضح فيه رغبته في تغيير نظام توزيع الفرق في مجموعات دوري الدرجة الثانية.

وأشار الترسانة في خطابه إلى أنه من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الجماهيرية والشركات فيجب إجراء إعادة توزيع.

وأوضح الخطاب أنه يجب إقامة مجموعة لأندية الشركات والأندية الخاصة ومجموعة للصعيد وأخرى للقاهرة وبحري تضم الأندية الجماهيرية.

جاء ذلك بعدما صعد من القسم الثاني للدوري الممتاز الموسم المقبل ثلاثة من أندية الشركات هم فاركو وكوكاكولا والشرقية للدخان.

وأثار الاقتراح تأييدا لدى بعض الأندية واعتراضا لدى البعض الآخر ويستعرضهم FilGoal.com.

المؤيدون

تحدث أشرف سعد رئيس نادي قنا قائلا: "اقتراح جيد لقد حدث تبادل للأفكار مع اتحاد الكرة وتوافقنا على هذا القرار الذي سيفيد الأندية الجماهيرية وأتمنى تطبيقه من الموسم المقبل".

وقال محمد صلاح نائب رئيس المنصورة: "اقتراح مميز نظرا لابتعادنا عن مواجهة أندية الشركات وسيطرتها على المواهب بفضل القيمة المادية مع تأهلهم المستمر للدوري الممتاز واختفاء الأندية الشعبية".

وتابع "لا نستطيع التنافس مع أندية الشركات في التعاقدات بسبب القدرة المادية".

المعارضون

تحدث إيهاب الكأس عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي قائلا: "اقتراح ليس جيدا وسيظلم الأندية الجماهيرية لأنك ستقر بتواجد فريق من الشركات كل موسم في الدوري الممتاز".

وأضاف "يجب التفكير في حلول تقضي على هذه الظاهرة مثل التقليل من تأسيس أندية جديدة وقيام الشركات برعاية الأندية الجماهيرية مع دعم اتحاد الكرة للأندية الجماهيرية".

وقال نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام: "كل فترة يظهر اقتراحا جديدا وأعتقد أن الاقتراح الحالي غير جيد للأندية الجماهيرية والشركات".

وواصل "الدوري الممتاز به الكثير من أندية الشركات هل يتم تقسيمه لمجموعتين؟".

وأتم "أقترح حماية الأندية الجماهيرية بدعمهما لو الشركات الراعية للأهلي والزمالك دعمت الأندية الجماهيرية بـ5 ملايين جنيه لن يؤثر عليهم".

فيما قال حمدي بودة رئيس نادي كيما أسوان: "أعتقد أن الاقتراح ليس جيدا لأننا كشركة لدينا دوري اتحاد الشركات الخاص بنا وشاركنا في مسابقات اتحاد الكرة حتى يستمتع جمهور كيما بمواجهتنا للأندية الجماهيرية".

وأضاف "لقد واجهنا الأهلي في كأس مصر ونادي كيما لديه مجلس إدارة منتخب وجمهور أيضا ومحاط بمنطقة سكنية تدعم الفريق".

وأتم "الاتحاد الدولي يشجع الأندية على تحويلها لشركات كرة قدم ونحن نريد العكس".