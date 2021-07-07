ليفربول يوقع عقدا مع حامل كرات الريمونتادا أمام برشلونة

وقع فريق ليفربول الإنجليزي، عقداً احترافيا مع لاعب يبلغ من العمر 17 عاماً ليكون من ضمن لاعبي الفريق بداية الموسم المقبل.

هذا اللاعب هو أوكلي كانونير، صاحب اللقطة الشهيرة في مباراة الريمونتادا بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد عام 2019، والتي انتهت برباعية نظيفة، حيث كان قد ساهم "أوكلى" وكان وقتها حامل كرات، في إيصال الكرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، ليمرر الكرة لمهاجم الفريق ديفوك أوريجي ويسجل الهدف الرابع الشهير.

أوكلي والذي يشغل مركز المهاجم، كان قد انضم للريدز وهو في عمر 12 عاماً قادماً من نادي ليدز.

وبخصوص اللقطة الشهيرة، كان كانونير أُخبر من قبل النادي أن يقوم بإعطاء الكرات سريعاً عند خروجها من الملعب.

ألكسندر أرنولد قال حينها: "حامل الكرات كان يقظاً وفي الموعد المناسب".

وفاز ليفربول في تلك الليلة برباعية، ليرد على فوز برشلونة ذهابا بثلاثية، ويتأهل الحٌمر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد ذلك توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنام بالنهائي بهدفين مقابل لا شيء.