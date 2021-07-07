خبر في الجول – عرض تركي لـ إمام عاشور.. والزمالك يبلغ اللاعب بموقفه

تلقى إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، عرض احتراف من أحد الأندية التركية.

واجتمع إمام عاشور رفقة أحمد يحيى وكيله، مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأخطره بالعرض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رئيس الزمالك أبلغ إمام عاشور بتمسك النادي باللاعب، وتأجيل مناقشة العرض إلى بعد انتهاء الموسم الجاري.

لبيب أخطر اللاعب أيضا بأن الفيصل سيكون لرأي الجهاز الفني، وعلى رأسهم باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق.

إمام عاشور تقبل الأمر ووعد بالتركيز في الأولمبياد رفقة منتخب مصر، ثم مع الزمالك حتى نهاية الموسم قبل مناقشة الأمر مجددا.

ويتواجد إمام عاشور ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة في البطولة، رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.