خبر في الجول – عرض تركي لـ إمام عاشور.. والزمالك يبلغ اللاعب بموقفه

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 18:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

تلقى إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، عرض احتراف من أحد الأندية التركية.

واجتمع إمام عاشور رفقة أحمد يحيى وكيله، مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأخطره بالعرض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رئيس الزمالك أبلغ إمام عاشور بتمسك النادي باللاعب، وتأجيل مناقشة العرض إلى بعد انتهاء الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
عضو إدارة الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي شيء يفيد برفض تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" نائب رئيس الزمالك يروي تفاصيل التفاوض مع ساسي وموقف مصطفى محمد وبنشرقي إكرامي الشحات: رمضان إلى الزمالك؟ سيخسرني.. هو معجون بحب الأهلي خالد قمر: لا ينقصنا شيء في الاتحاد.. وأتمنى فوز الزمالك بلقب الدوري

لبيب أخطر اللاعب أيضا بأن الفيصل سيكون لرأي الجهاز الفني، وعلى رأسهم باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق.

إمام عاشور تقبل الأمر ووعد بالتركيز في الأولمبياد رفقة منتخب مصر، ثم مع الزمالك حتى نهاية الموسم قبل مناقشة الأمر مجددا.

ويتواجد إمام عاشور ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة في البطولة، رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

في الدوري الزمالك إمام عاشور
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – عرض تركي لـ إمام عاشور.. والزمالك يبلغ اللاعب بموقفه 10 دقيقة | الدوري المصري
بقيادة بيبو ومارادونا.. أسوان يعلن الجهاز الفني الجديد 15 دقيقة | الدوري المصري
أبو عبلة: علي لطفي يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية.. وموعد عودته للتدريبات 29 دقيقة | الدوري المصري
خروج مصر من قائمة الدول ذات القيود الطبية قبل السفر إلى أولمبياد طوكيو 2 ساعة | طوكيو 2020
مؤتمر صحفي للكشف من ملابس بعثة مصر الرسمية في أولمبياد طوكيو 2 ساعة | طوكيو 2020
عضو إدارة الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي شيء يفيد برفض تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" 3 ساعة | الدوري المصري
"تمني الإصابة بالسرطان وتهديدات بالحرق".. ضريبة تسجيل موراتا أمام إيطاليا 4 ساعة | يورو 2020
موسيماني: كنت أشجع كايزر تشيفز في صغري وهذه نقاط قوته.. ومشكلة بسبب طوكيو 6 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك