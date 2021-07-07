بقيادة بيبو ومارادونا.. أسوان يعلن الجهاز الفني الجديد

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 18:38

كتب : رضا السنباطي

أسوان - الجونة

كشف مجلس إدارة نادي أسوان اليوم الأربعاء عن اسم مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلفا لعلاء عبد العال.

وأشار أسوان في بيانه إلى أنه تم تكليف أحمد مصطفى "بيبو" ليقود الفريق في المرحلة المقبلة.

وسوف يعاونه أحمد سيد "مارادونا" على أن يتولى حمادة السيد منصب المدرب المساعد.

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فيما سيكون أحمد كمال هو مدرب الحراس الجديد وعصام عمر مخطط الأحمال والمدير الإداري هو مصطفى شرقاوي.

وجاء اختيار بيبو لقيادة أسوان بعدما رفض هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا تدريب الفريق حاليا لاحتياجه لتفكير بشكل أكبر في العروض المقدمة إليه.

وتعرض أسوان للخسارة في ثلاث مباريات متتالية وتعادل مع سيراميكا كليوباترا مما أثر على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

ويحتل أسوان المركز الـ16 برصيد 25 نقطة من 27 مباراة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ15 وأول مراكز البقاء بالدوري.

أسوان في الدوري
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