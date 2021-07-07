أبو عبلة: علي لطفي يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية.. وموعد عودته للتدريبات

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 18:24

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

علي لطفي - الأهلي والمقاولون

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي عن إصابة علي لطفي حارس مرمى الفريق بشد خفيف في العضلة الأمامية.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان علي لطفي قد اشتكى خلال تدريبات الثلاثاء من شعوره بألام في القدم خلال المران الجماعي.

وأجرى علي لطفي أشعة أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية.

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وكشف أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "يحتاج علي لطفي إلى فترة علاج طبيعي تصل إلى خمسة أيام".

وتابع "بعد فترة العلاج الطبيعي سيعود علي لطفي إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأضاف أبو عبلة "حالة علي لطفي مطمئنة وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم".

واختتم تصريحاته "أجرينا أشعة أمس الثلاثاء للاطمئنان على سلامته، وسيتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب مساء غد الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة من 21 مباراة ولديه 6 مباريات مؤجلة عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة.

الأهلي علي لطفي أبو عبلة
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