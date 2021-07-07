خروج مصر من قائمة الدول ذات القيود الطبية قبل السفر إلى أولمبياد طوكيو

كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطاب من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن خروج مصر من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وقال حسن كمال: "اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب فيروس كورونا وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عدد كبير من الدول منها إنجلترا والإمارات.

وأضاف "اليوم صدر قرارا بخروج مصر من قائمة الدولة التي تم وضع قيود عليها وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر.

وتابع "اللجنة الطبية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب خلال الأيام الماضية قمنا بعدة مخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة ومن خلال هذه المخاطبات وخطة العمل التي تم تنفيذها وتلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة".

وأتم تصريحاته "مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية".