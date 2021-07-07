عبد الجليل: صالح سليم علمنا اللعب بشرف.. كيف أهاجم الترجي والمولودية وأفعل مثلهم؟

فسر محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر للمقاصة، تصريحاته بشأن "الحفاظ على لاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وقال عبد الجليل لأون تايم سبورتس: "تصريحاتي عفوية، لم أتحدث مع فريقي بعد عن المباراة، وأنبه على اللاعبين في كل مباراة الابتعاد عن العنف والأذى. كلنا شعرنا بالحزن على إصابة أحمد الشناوي وأكثر من لاعب في الفترة الأخيرة".

وأردف "لابد أن نعود أنفسنا أن الرياضة تجمع ولا تفرق، فهي ليست حرب، لا أقصد تفويت المباراة أو اللعب بدلع واستهتار وتهاون، وإذا كان الزمالك تأهل لنهائي دوري الأبطال لصرحت بنفس الكلام".

وشدد "لا أعمل مدربا لمركز شباب، بل لناد كبير، كان ثاني الدوري في مرحلة ما، وشارك في الكونفدرالية ودوري الأبطال. صالح سليم علمنا اللعب بشرف، وحافظت على ذلك عندما انتقلت إلى المقاصة".

وأكد "هاجمت الترجي والمولودية على تخاذلهم ضد الزمالك، هل أكرر ما فعلوه بعد شهر؟ الأهلي يمثل مصر، نعم أنا وطني، ولابد من لغة حوار وحب لبعض ولا نخون بعضنا، وتجنب سوء الظن".

وأردف "الأهلي قادر على تحقيق اللقب العاشر، وأتمنى له التوفيق مثل أي فريق مصري، وأتمنى لفريق التوفيق والفوز على الأهلي، هذا أمر بديهي".

وأتم "لا تظنوا السوء، لا نتكاسل، من الممكن أننا لم نتعود على هذه التصريحات، لماذا لا أصرح بهذا الكلام؟ لابد من الحفاظ على كل المنافسين، وأقول دائما في المحاضرات ادعي لنفسك ولزميلك أن تخرج سليما ولا تتعرض للإصابة".

وكان عبد الجليل قد صرح "سوف أؤكد على لاعبي فريقي بأننا يجب أن نحافظ على لاعبي الأهلي، أقولها على الهواء الأهلي يمثل مصر كلها".

وواصل "سأقول للاعبي مصر للمقاصة لا يوجد احتكاك قوي، بالطبع سنقاتل وليس معنى حديثي إننا سنلعب برعونة، لا على الإطلاق".

ويلتقي مصر للمقاصة مع الأهلي يوم الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري وذلك قبل ستة أيام من مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المغرب في نهائي دوري الأبطال.