NBA - بحضور لاعب منتخب مصر.. صنز يهزم ميلوكي باكس في أولى مباريات سلسلة النهائي

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 12:16

كتب : عمرو عبد المنعم

فينيكس صنز - ميلوكي باكس

فاز فريق فينيكس صنز على ميلوكي باكس في المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

واستطاع فريق فينيكس صنز أن يفوز على ضيفه ميلوكي باكس بنتيجة 118-105.

ليتقدم في نتيجة سلسلة النهائي بفوز واحد، ويتوج باللقب الفريق الذي يصل إلى 4 انتصارات أولا.

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وتألق من جانب فينيكس صنز أصحاب الأرض النجم كريس بول الذي سجل 32 نقطة، وقدم 9 تمريرات مساعدة لزملائه.

كذلك تالق ديفن بوكر نجم فينيكس صنز وسجل 27 نقطة، بجانب 6 تمريرات حاسمة.

ومن جانب ميلوكي باكس كان كريس ميديلتون أكثر من سجل النقاط بـ29 نقطة، جاء بعده نجم الفريق يانيس أنتيتوكنومبو بـ20 نقطة.

ويشارك في النهائي مع فريق فينيكس صنز المحترف المصري عبد الرحمن نادر لاعب منتخب مصر لكرة السلة، لكنه لم يظهر في المباراة الأولى.

NBA فينيكس صنز ميلوكي باكس عبد الرحمن نادر
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