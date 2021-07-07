طبيب الأهلي لـ في الجول: تحسن حالة وليد سليمان.. لكن مدة غيابه لن تقل

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 11:46

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - الوداد

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي عن تطورات حالة إصابة وليد سليمان لاعب الفريق.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة لـFilGoal.com: "حالة وليد سليمان تتحسن ويتعافى بشكل جيد من الإصابة، لكن مدة غيابه عن الملاعب لن تقل".

وأضاف "وليد سيتلقى اليوم حقنة البلازما الثانية وهي إحدى مراحل البرنامج العلاجي الخاص به".

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وأكمل "اللاعب خضع لأشعة سونار خلال الساعات الماضية وتبين أن هناك تحسن في عملية التئام تمزق العضلات".

وأتم تصريحاته "وليد سليمان سيواصل برنامج العلاج الطبيعي الخاص به وسيخضع للفحوصات بشكل مستمر، وفترة غيابه منذ الإصابة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

ويعاني وليد سليمان من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق في نهاية شهر يونيو الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي يدرس سفر وليد سليمان مع الأهلي إلى المغرب لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يستكمل وليد سليمان برنامج العلاج الطبيعي في المغرب.

وخاض وليد سليمان 16 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.

ولعب وليد سليمان 4 مباريات مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أخرهم مواجهة الترجي التونسي في إياب نصف النهائي.

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