نائب رئيس الزمالك يروي تفاصيل التفاوض مع ساسي وموقف مصطفى محمد وبنشرقي

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

الزمالك محمد الإتربي فرجاني ساسي أشرف بنشرقي مصطفى محمد
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