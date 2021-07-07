إكرامي الشحات: رمضان إلى الزمالك؟ سيخسرني.. هو معجون بحب الأهلي

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" ورمضان صبحي - الأهلي وبيراميدز

يرى إكرامي الشحات، أسطورة حراسة مرمى الأهلي، وحما رمضان صبحي نجم بيراميدز، أنه من الصعب أن يلعب زوج ابنته، أو نجله شريف إكرامي، للزمالك.

وفي نفس الوقت، شدد إكرامي الكبير، أن رمضان "معجون بحب الأهلي"، رغم أنه فضل الانتقال إلى بيراميدز من هدرسفيلد نهاية الموسم الماضي.

وقال إكرامي عبر قناة إم بي سي مصر: "هل يمكن أن يلعب حازم إمام في الأهلي؟ نفس الأمر ينطبق على شريف إكرامي ورمضان صبحي".

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وشدد "مع احترامي الكامل لنادي الزمالك العريق، لكن لا يمكن أن يلعب رمضان صبحي زوج ابنتي الذي تربى في الأهلي، لنادي الزمالك. قسما بالله ثلاثة رمضان لم يتحدث معي في أمر انتقاله لبيراميدز قبلها".

وأتم "لو رحل رمضان لـ الزمالك؟ سيخسرني، سيخسر قلب يحبه. رمضان صبحي معجون بحب الأهلي".

وفي وقت سابق، ألمح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بترحيب الأبيض بفكرة ضم رمضان صبحي.

وقال لبيب، في حوار مع قناة أون تايم سبورتس: "هل يوجد أي أحد لا يتمنى وجود رمضان صبحي في فريقه؟ هو من أحد أفضل اللاعبين في مصر، أي ناد في مصر يتمنى وجوده".

وكان رمضان قد أصدر بيانا في أبريل الماضي يؤكد فيه عدم نيته الرحيل عن بيراميدز في المستقبل القريب. (طالع البيان)

رمضان صبحي بيراميدز الأهلي الزمالك
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