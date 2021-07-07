اللقاء المنتظر.. تعرف على موعد نهائي كوبا أمريكا 2021

حُسم طرفا نهائي كوبا أمريكا 2021، قمة كلاسيكية منتظرة، البرازيل ضد الأرجنتين.

البرازيل مستضيفة البطولة تفوقت على بيرو بهدف دون مقابل، فيما حسمت ركلات الترجيح تأهل الأرجنتين على حساب كولومبيا.

النسخة السابعة والأربعين من البطولة القارية الأقدم في العالم، ستشهد النهائي الرابع بين قطبي الكرة اللاتينية.

التانجو فاز في نسخة 1937 والسامبا فاز في نسختي 2004 و2007.

وإليكم مواعيد مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي لـ كوبا أمريكا 2021:

مباراة المركز الثالث:

كولومبيا × بيرو

السبت الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة

الملعب الوطني (ماني جارينشيا) بولاية برازيليا

مباراة النهائي:

البرازيل × الأرجنتين

الأحد الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة

ملعب ماراكانا بولاية ريو دي جانيرو

البرازيل تأمل لتحقيق لقبها العاشر والثاني تواليا، فيما يسعى منتخب الأرجنتين لحصد اللقب الخامس عشر ومعادلة أوروجواي صاحبة الرقم القياسي.