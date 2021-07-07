خالد قمر: لا ينقصنا شيء في الاتحاد.. وأتمنى فوز الزمالك بلقب الدوري

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 04:38

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

تحدث خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري عن رغبة الفريق في التأهل للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وسجل خالد قمر هدفا وصنع آخر في الفوز على الإسماعيلي بالجولة 28 بالدوري المصري.

وقال قمر عبر قناة "MBC مصر": "استبعدت 3 أشهر عن فريق الاتحاد بقرار من حسام حسن، وحينها كانت تقام المباريات كل 3 أيام".

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وأضاف "نسير بشكل جيد الموسم الجاري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، ومحمد مصيلحي رئيس النادي يريد أن يلعب الفريق في البطولة الإفريقية".

وأكمل "لا ينقصنا أي شيء في النادي غير توفيق الله وأن ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل، ولو لعبنا في إفريقيا الموسم المقبل سيتغير كل شيء".

وأردف "وجودي في الاتحاد يعود لوجود قاعدة جماهيرية وجهاز فني محترم ورئيس نادي كبير وفريق جيد لا ينقصه شيء".

وأجاب على سؤال من يحسم لقب الدوري الموسم الحالي، الأهلي أم الزمالك قال: "الموضوع صعب خاصة مع خوض الأهلي لمؤجلاته سيصبح الفارق نقطة أو 2، أتمنى أن يفوز الزمالك بلقب الدوري".

وتابع "الزمالك قادر على حصد جميع الألقاب الموسم الحالي وهذا الفريق يذكرني بالفريق الذي حقق الثنائية موسم 2014-15 والذي كنت فيه"

وأتم "لو فازوا بالدوري سيفرق هذا الأمر مع الزمالك في البطولات القادمة".

وارتقى الاتحاد للمركز الرابع برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويلتقي الزمالك في السابع من أغسطس المقبل.

خالد قمر الاتحاد في الدوري
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