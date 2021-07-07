انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) (3-2) (1) كولومبيا.. إلى نهائي كلاسيكي

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 02:52

كتب : FilGoal

جيدو روديجيز - رافائيل سانتوس بوري - الأرجنتين - كولومبيا - كوبا أمريكا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021.

المباراة تقام على أرضية لعب ماني جارينشيا الوطني في العاصمة برازيليا.

الفائز سيلتقي البرازيل في النهائي فجر الأحد، فيما سيواجه الخاسر بيرو في مباراة تحديد المركز الثالث فجر السبت.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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الأرجنتين تتفوق في ركلات الترجيح وتصل للنهائي بالفوز بركلات الترجيح 3-2.

نهاية الشوط الثاني.. إلى ركلات الترجيح

ق 81: القائم يمنع هدفا لميسي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 73: دي ماريا يراوغ أوسبينا من خارج الـ 18 ويمرر إلى لاوتارو الذي يسدد لكن باريوس يشتت من على خط المرمى.

ق 61: جوووووووووووووول التعاااااادل لويس دياز يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد في الزاوية البعيدة معلنا التعادل.

ق 53: تسديدة على مرتين من دوفان زاباتا يتصدى لها الدفاع في المحاولتين.

ق 50: ميسي يتلقى العلاج ويعود لأرضية الملعب.

ق 48: تدخل قوية من فرانك فابرا على قدم ليونيل ميسي ويسقط متألما.

ق 47: تسديدة أرضية ضعيفة من دياز يتصدى لها إيميليانو بسهولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: ركنية نفذها ميسي ورأسية جونزاليس يبعدها أوسبينا بقبضة يده لركنية.

ق 37: ركنية تنفذ لكولومبيا ويرتقى مينا برأسية وترتطم كرته بالعارضة.

ق 36: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة صاروخية من باريوس لتتحول لركنية.

ق 27: ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء ينفذها خوان كوادرادو تمر أعلى من العارضة.

ق 8: عرضية من زاباتا تمر من الجميع ويسدد كوارادو كرة أرضية تصدى لها مارتينيز.

ق 7: جوووووول لاوتارو مارتينيز والأول للأرجنتين.. ميسي يمرر عرضية أرضية ولاوتارو يسدد بكل سهولة في الشباك.

ق 4: ليونيل ميسي يراوغ 3 لاعبين على الجهة اليمنى ويرسل عرضية يقابلها جونزاليس برأسية تمر بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء

الأرجنتين كولومبيا كوبا أمريكا 2021
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