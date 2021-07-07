كييزا: أهدي هدفي لـ سبيناتزولا.. ولدينا أيام قليلة للتعافي قبل النهائي

"أهدي هدفي إلى سبيناتزولا" هكذا تحدث فيدريكو كييزا رجل مباراة إيطاليا وإسبانيا عن هدفه بعد الفوز.

كييزا سجل هدف التقدم لـ إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020، وتفوقت إيطاليا لاحقا بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال كييزا لشبكة "سكاي" الإيطالية: "كانت مباراة صعبة للغاية، إسبانيا فريق كبير، لكننا أثبتنا أننا مجموعة قوية".

وأضاف "أهدي جائزة أفضل لاعب إلى ليوناردو سبيناتزولا، والفوز أيضا. كان سيساعدنا الليلة، لكن هذه الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم، ونأمل أن نمنحه الرضا في النهائي".

ظهير أيسر إيطاليا تعرض لإصابة في وتر أكيليس في مباراة بلجيكا بربع النهائي سيبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وواصل كييزا "هناك أيام قليلة للتعافي الآن، لكننا لعبنا مباراة كل ثلاث أيام هذا الموسم، لذلك نحن جاهزون، سيكون لدينا الوقت الكافي للتعافي".

وأتم "كما قلت دائما، أفكر في التحسن وجني ثمار عملي".

video:1

كييزا سجل هدفه الثاني في يورو 2020 بعدما سجل في شباك النمسا في دور الـ 16.

وحصد كييزا جائزة رجل المباراة للمرة الثانية بعد مباراة النمسا أيضا.