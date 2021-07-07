بوسكيتس: تمنينا ألا تنتهي البطولة اليوم

أعرب سيرجيو بوسكيتس عن حزنه بعد خروج منتخب إسبانيا من يورو 2020. بالخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وفاز منتخب إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب المباراة: "من المؤسف أننا أردنا ألا تنتهي البطولة اليوم لكنها كرة القدم، كان الفريق جيدا للغاية وكنا أفضل في كل لحظات المباراة تقريبا، نحن فخورون بأنفسنا وأنا فخور بزملائي".

واستمر "لقد فضل الجميع إيطاليا للفوز لكننا أظهرنا أننا متفوقون مع العديد من اللاعبين الشباب مما ساعدهم على اكتساب الكثير من الثقة، سيعود الفريق ويتعافى في أقرب وقت ممكن، كرة القدم كذلك وعلينا أن نهنئهم".

وتحدث بوسكيتس عن مستقبله مع منتخب إسبانيا قائلا: "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في نفسي، إنه وقت الحزن والفخر في نفس الوقت".

وأتم "أمامنا عام ونصف للذهاب لكأس العالم، لدينا فريق رائع وهذا هو طريقه رغم أننا لم نتمكن من إنهاؤه كما كنا نتمنى".

ويلتقي منتخب إيطاليا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدنمارك وإنجلترا في المباراة النهائية.

وسيقام النهائي على ملعب ويمبلي في إنجلترا يوم الأحمد المقبل.

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