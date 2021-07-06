طبيب الأهلي لـ في الجول: علي لطفي لم يكمل المران.. وأشعة لتحديد مدى إصابته

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 23:49

كتب : أحمد الخولي

علي لطفي - الأهلي - سموحة

لم يكمل علي لطفي حارس مرمى الأهلي مران فريقه الجماعي اليوم الثلاثاء، بسبب شعوره ببعض الآلام.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي لـFilGoal.com: "علي لطفي شعر بآلام في العضلة الضامة ولم يكمل المران الجماعي".

وأضاف "الحارس خضع لفحوصات طبية والنتائج الأولية مطمئنة".

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وأكمل "علي لطفي سيخضع أيضا لأشعة بالسونار لتحديد مدى إصابته بشكل دقيق".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل، في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

الأهلي علي لطفي الدوري المصري
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