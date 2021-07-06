كين: شمايكل محق..وحزين لعدم رؤية إريكسن في المباراة

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 23:33

كتب : عبد الرحمن فوزي

إنجلترا - أوكرانيا - هاري كين

كشف هاري كين لاعب منتخب إنجلترا عن حزنه لعدم مشاركة كريستيان إريكسن في مباراة إنجلترا والدنمارك.

وكان إريكسن قد تعرض لتوقف في نبضات القلب في المباراة الأولى من دور المجموعات أمام فنلندا، وتدخل الجهاز الطبي وتمكن من إنعاشه.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع الدنمارك غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في إنجلترا في دور نصف نهائي يورو 2020.

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وقال كين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا فرصة كبيرة هذا العام، لا نستخف بالدنمارك، بعيدا عن ذلك نحن نواجه فريقا صعبا للغاية، مع لاعبين رائعين وأقوياء جدا".

وأضاف "شمايكل محق، لم ننجح أبدا في هذه المسابقة، لكننا الآن في وضع رائع وعلى بعد مباراتين فقط".

وكان شمايكل قد رد على مقولة جماهير إنجلترا والتي تقول على البطولة "إنها قادمة للمنزل" قائلا: "هل كانت في المنزل من قبل لتعود؟ هل فازوا بها مسبقا؟".

وتابع كين "أنا صديق جيد لكريستيان إريكسن، سيكون من المحزن ألا أراه في المباراة، هو جزء كبير من نجاح الدنمارك في السنوات الماضية".

وأتم "ما حدث له كان أمرا فظيعا، لكن أهم شيء هو أنه يتعافى، سوف يهتف لفريقه مثل باقي الناس".

كان كين قد زامل إريكسن في توتنام من قبل لمدة سبع سنوات منذ عام 2013 حتى 2020.

ويلتقي الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا في المباراة النهائية.

وستقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في إنجلترا يوم الأحمد المقبل.

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