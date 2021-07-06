NBA - فينيكس صنز أم ميلوكي باكس؟ نهائي دوري السلة الأمريكي بعيون إفريقية

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA والذي يجمع بين فينيكس صنز وميلوكي باكس.

وتجمع المدونة الإفريقية لنهائيات بطولة NBA بعضًا من أفضل عقول كرة السلة من جميع أنحاء القارة الإفريقية لتبادل الأفكار حول سلسلة نهائيات فريق باكس في مواجهة فريق صنز.

أي فريق سيُتوَّج بلقب بطولة إن بي إيه لعام 2021؟

أمين العامري، جريدة الصباح (المغرب):

يفتقر كلا الفريقين إلى الخبرة، وبالتالي سيصعب توقع رد فعل اللاعبين، ربما باستثناء جاي كراودر. وللوهلة الأولى، يبدو أن فريق صنز لديه بعض الأفضلية. بينما لا يزال جيانيس أنتيتكونمو يتعافى من إصابته في الركبة وقد حظي فريق فونيكس ببضعة أيام أخرى للراحة. ومع المهارة العالية التي يتمتع بها كريس بول في كرة السلة وموهبة ديفين بوكر، قد يصعب حقًا على فريق باكس مجاراتهم في المباراة… غير أن فريق باكس أظهر شخصيته بقوة في فترة ما بعد الموسم، وذلك بفوزه على فريق بروكلين نتس بعد سلسلة من سبع مباريات مثيرة. وقد أثمر فوزهم في نهائيات المنطقة الشرقية على فريق هوكس إلى جعل ميلووكي يصعد إلى آفاق جديدة، بينما بدا فريق دفاعهم، الذي يضم لاعبين مثل جرو هوليداي وبي جاي تاكر، في مركز شديد القوة.

سيكون العنصر المهم في النهائيات هو تكوين اللياقة البدنية، وخاصةً لفريق باكس. وإذا استعاد جيانيس، الحائز على لقب أفضل لاعب في الدوري لمرتين، لياقته ومستواه، فسيكون الأمر قاسيًا على فريق صنز للفوز. فوز باكس خلال 6 مباريات.

جارين لامبلي، ذا ساوث أفريكان (جنوب إفريقيا):

على الرغم من أن النتيجة قد تتوقف على تواجد جيانيس أنتيتكونمو، لكن حتى إذا عاد ذلك "اللاعب الاستثنائي اليوناني" إلى الملعب، فإن فريق صنز يستحق علامة الأفضلية. فالفريق يضمّ القائد الفذ كريس بول ، وديفين بوكر صانع التسديدات المدهش ومجموعة من اللاعبين الأقوياء الذين يدعمون الفريق. وهم يستمدون الثقة من الفوز في كلتا مبارتيهما في الموسم العادي، وإن كان ذلك بفارق نقطة واحدة. فوز فونيكس خلال 6 مباريات.

جوسيلينو دا سيلفا، جورنال دي أنجولا (أنجولا):

أرشح فريق صنز للفوز ببطولة إن بي إيه هذا الموسم. فهو فريق قوي للغاية ويلعب جيدًا بشكل جماعي. كما أنهم يتمتعون بميزة نوعًا ما لأنهم استراحوا لفترة أطول بعد سحقهم لفريق كليبرز... وسيعتمد فريق فونيكس بشكل كبير على نجمه السوبر ستار كريس بول وسيحاول الاستفادة من معاناة أكبر نجم في فريق باكس من إصابة في الركبة.

محمد يوسف، موقع FilGoal.com (مصر):

أعتقد أن فريق فونيكس صنز سيفوز بالبطولة في ست مباريات. فهو يضم اللاعب كريس بول الذي يتمتع بخبرات كبيرة واللاعب ديفون بوكر الذي يسجل الكثير من النقاط. كما أنه يضم لاعب الوسط الرائع ديندر أيتون. واللاعبون في فريق صنز قادرون على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت خلال النهائيات.

نافي فال، ويوسبورت (السنغال):

أنا أراهن على فريق ميلووكي باكس. لقد أظهروا عزيمة وتصميمًا مثاليين طوال المنافسة في قسم المنطقة الشرقية، وينبغي أن يؤتي هذا ثماره، لكنّي أرى أنها ستكون سلسلة مباريات طويلة ضد فريق فونيكس صنز. وسيلعب كلا الفريقين على الأرجح سبع مباريات. وآمل أن يعود جيانيس أنتيتكونمو إلى تشكيلة الفريق وقيادة الفريق الممثل لولاية ويسكونسن إلى النصر. وتذكروا أنهم قاموا بتعديل واختبار أنظمة مختلفة بدونه وحققوا الفوز على فريق أتلانتا. وبفضل دفاعهم القوي، سيفوزون ببطولة إن بيه إيه لعام 2021.

نيكاسيوس أغواندا، كلاودس ميديا (تنزانيا):

سأؤيد فوز فريق باكس ولكن في حالة واحدة فقط، وهي استعادة جيانيس للياقته وعودته من المبارة الأولى إلى تشكيلة الفريق. إنهم أفضل من الناحية الدفاعية ويتمتعون بقدرات كافية تسمح لهم بتسديد رميات تمكنهم من لتغلب على كريس بول وديفين بوكر. وبقدر الحماس والتشجيع اللذين يشعر بهما كريس بول، فإن كريس يحمل عبئًا على كتفه لإثبات استحقاق لقب أفضل لاعب في الدوري وربما أفضل لاعب في الرابطة. إن القوة الذهنية التي يتمتع بها بي جاي تاكر، وثبات كريس ميدلتون وتأثير جرو على أرض الملعب تجعلني أرجح فوز فريق باكس خلال 7 مباريات. والفرصة الوحيدة لدى فريق صنز هي الاستفادة من رعونة فريق باكس وحقيقة أن مونتي ويليامز أفضل في إجراء التعديلات من بودينهولزر، ولهذا أعتقد أن الأمر سيستمر إلى سبع مباريات.

ريفيلو سيبوكو، ميل آند جارديان (جنوب إفريقيا):

أعتقد أن فريق صنز سيفوز على فريق باكس خلال سبع مباريات. يبدو الأمر وكأن العام هو عام فريق صنز. لم تنتهِ الفرحة بالنتيجة 8-0 حتى الآن، ويبدو الأمر وكأنه لحظتهم المواتية. إنهم لا يخشون أي فريق وكريس بول مستعد لاغتنام فرصته الأخيرة.

روتيمي أكينديل، بيت إف إم (نيجيريا):

سيتطلع فريق باكس إلى فوزه بالبطولة التي غابت عنه قرابة 50 عامًا مع ذلك الأمل الذي بدا ماثلاً أمامهم لعدد من السنوات. حتى مع النجم جيانيس الذي لديه احتمالية إحراز لقب السلسلة بنسبة 50-50، أعتقد أن الدافع للفوز ارتكازًا على نشوة الفوز سيعمل لصالح فريق باكس.

لقد ظهرت قوة دفاع فريق باكس بشكل جيد، وخصوصًا في المباريات الفاصلة حتى الآن، حيث يتمتع جميع اللاعبين الخمسة المبتدئين بتقييم دفاعي جيد على جميع المستويات. كما أن تجربة المباراة الفاصلة تمنح فريق باكس أفضلية كبيرة. ويوجد عدد لا بأس به من اللاعبين الأقوياء في قائمة الفريق الحالية. ويتميز الفريق أيضًا بمقاعد بدلاء قوية، كما أن إصرارهم يمثل إضافة قوية إذا كانوا يأملون في الخروج من السلسلة سالمين. كذلك فإن الانسجام بين أنتيتكونمو وميدلتون، واللذان لعبا معًا لمدة ثماني سنوات، قد يُرجّح أفضلية حسم هذه السلسلة لصالح فريق باكس. فوز باكس خلال 6 مباريات.

ستيوارت هيس، إندبندنت أونلاين (جنوب إفريقيا):

ستتقارب الترجيحات في هذه السلسلة بشكل مذهل. يعتمد الكثير على لياقة جيانيس - ويعتمد فوز فريق باكس على استعادة جينيس لكامل لياقته طوال السلسلة. ولكن إذا لم يستعد لياقته الكاملة - مع التشديد على نقطة لياقته الكاملة - فإن هذا سيفسح المجال أمام فريق صنز، وهو فريق ذكي تحت قيادة بول الجيدة على الأرض وتدريب مونتي ويليامز الرائع. وفي سياق سيناريو عدم استعادة جيانيس للياقته الكاملة بصورة دائمة، سيفوز فريق صنز بالسلسلة خلال 6 مباريات. أما في حالة أن استعاد جيانيس لياقته الكاملة فسيفوز باكس خلال 6 مباريات.

ووري ديالو، لو كوتيديان (السنغال):

أتوقع أن تكون نهائيات إن بي إيه 2021 غير قابلة للتخمين حتى النهاية. وببلوغ النهائيات، حظي كلا الفريقين بعام استثنائي وأثبتا أن لديهما الوسائل والإرادة للفوز باللقب. لكنّي أعتقد أن فونيكس صنز بقيادة كريس بول لديه أفضلية نوعًا ما. لقد كان نجمًا لموسم رائع وعلى الرغم من الإصابات، تمكن قائد صنز من الرد. وفي أفضل حالاته، يظل مصدر قوة كبيرة لفريقه.

يرجع السبب في القلق على فريق ميلووكي باكس إلى احتمال غياب جيانيس أنتيتكونمو.

وحتى الآن أثناء غيابه، يمكن أن يعتمد فريق باكس على كريس ميدلتون وبروك لوبيز، ولكن وضع اللياقة البدنية والشبابية سيكون أمرًا ضروريًا لتحقيق التقدم. فريق صنز هو من سيرفع كأس لاري أوبراين في النهاية.