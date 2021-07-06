ساوثجيت: نتمتع بخبرة كبيرة في مثل تلك المواقف

يرى جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن فريقه يتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع مباريات مثل مباراة الدنمارك.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع الدنمارك غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في دور نصف نهائي يورو 2020.

وقال ساوثجيت خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن متحمسون للمباراة للغاية لأننا نعلم أننا سنحظى بدعم البلد بالكامل، وهذا شعور جميل جدا".

وتابع "نحن مستعدون للمباراة ولاعبينا يتمتعون بخبرة كبيرة في مثل تلك المواقف، واستعداداتنا للمباراة تسير بشكل هادئ، سنلعب أمام فريق جيد، نعرف ذلك من قبل البطولة ورأيناه خلال المباريات السابقة، ستكون مباراة جيدة جدا وصعبة".

وتطرق ساوثجيت للحديث عن الخطة التي سيلعب بها خلال المباراة قائلا: "أعتقد أننا خلال السنوات الثلاث الماضية، كنا مرنين تكتيكيا، علينا دائما اختيا الأسلوب المناسب ضد كل فريق".

وأضاف "الدنمارك تغيرت كثيرا خلال مبارياتهم، يتمتع لاعبونا بخبرة للعب ضد أساليب مختلفة، يعرفون كيفية اللعب ضدهم وكيفية إيجاد المساحات".

ويلتقي الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا في المباراة النهائية.

وستقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في إنجلترا يوم الأحمد المقبل.