طبيب الأهلي لـ في الجول: محمد الشناوي جاهز لمباراة المقاولون

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 20:57

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي

شدد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، جاهز لمباراة المقاولون العرب.

وكانت تقارير قد أشارت لإصابة الحارس، خاصة في ظل ظهوره أثناء البث المباشر للمران على صفحة النادي على "فيسبوك"، يتدرب بشكل منفرد.

ولكن أبو عبلة قال لـ FilGoal.com: "الشناوي سليم ولا يعاني من أي إصابة".

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وكشف "الحارس تدرب بشكل طبيعي اليوم، وخاض تدريبات بدنية متنوعة، وجاهز لمواجهة المقاولون".

صاحب الـ 32 عاما لعب مع الأهلي 19 مباراة في الدوري هذا الموسم وتلقى 13 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون في وقت يحتل فيه وصافة جدول الترتيب بـ 45 نقطة، أقل بـ 16 نقطة و6 مباريات من الزمالك متصدر الترتيب.

المقاولون الأهلي في الدوري محمد الشناوي
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