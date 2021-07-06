كم يحصل ريال مدريد بعد انضمام حكيمي لباريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ديفينسا سينترال الإسبانية عن المبلغ الذي سيتحصل عليه ريال مدريد بعد إتمام صفقة بيع أشرف حكيمي بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وأعلن باريس سان جيرمان ضم الظهير الأيمن أشرف حكيمي لمدة خمس سنوات حتى عام 2026، قادما من صفوق إنتر ميلان.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو وقد تصل إلى ما يقارب 70 مليون يورو بعد الإضافات.

وكان لدى ريال مدريد الحق في رفض العرض الأول الذي يقدم لحكيمي في حالة رغب النادي في إعادته لصفوفه مرة أخرى.

ولكن ريال مدريد لم يرسل رد برفض العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان خلال 72 ساعة وهي المهلة المحددة إذا أراد النادي الرفض بها.

ووفقا لديفينسا سينترال فإن ريال مدريد سيحصل على مبلغ 2.1 مليون يورو، تضاف على ما قد حصل عليه النادي من نسبة حقوق التدريب أثناء لعب حكيمي مع ناشئين ريال مدريد في فترته السنية من 12 إلى 19 عاما.

وكان حكيمي قد شارك في 17 مباراة بقميص ريال مدريد في موسم 2017/2018 ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

وتوج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

وساهم حكيمي في فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وشارك مع إنتر الموسم الماضي في 45 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 45 هدف وصناعة 11 أخرين.