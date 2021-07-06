شمايكل متهكما: اليورو عائدة للمنزل؟ هل كانت هناك من قبل؟

تهكم الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك على سؤال حول إيقاف رفاق إيركسن إنجلترا من الفوز باليورو.

شعار “it’s coming home” منتشر وبشدة في أوساط المشجعين الإنجليز مع كون إنجلترا مهد كرة القدم.

شمايكل قال عند سؤاله حول ما يعنيه إيقاف عودة الكرة للمنزل من خلال تدمير أحلام الإنجليز في الفوز باللقب الأوروبي: "هل كانت في المنزل من قبل لتعود؟ لا أعلم. هل سبق لكم الفوز بها؟ عام 66؟ ألم يكن هذا كأس العالم؟".

وأضاف حارس الدنمارك "لأكون صريحا، لم أفكر فيما سيعنيه إيقاف إنجلترا. الأمر يتعلق أكثر بما يمكن أن أفعله للدنمارك، لقد ركزت قليلا على إنجلترا".

وتابع "عندما يكون لديك فريق يضم عديد النجوم مثل إنجلترا فإن التوقعات ما تكون عالية دائما، لا يمكنني التخيل بأن هذا الفريق سيتأثر بما تتوقعه الدولة منهم ولكن يحترموننا ويعلمون أننا سنقاتل حتى النهاية.

ويلتقي منتخب الدنمارك غدا مع نظيره الإنجليزي في نصف نهائي يورو 2020 على ملعب ويمبلي.

إنجلترا تلعب مباراة نصف النهائي في اليورو للمرة الأولى منذ 1996 بينما تتواجد الدنمارك في هذا الدور لأول مرة منذ الفوز باللقب عام 1992.