انتهت يورو 2020 - إيطاليا (1) - (1) إسبانيا.. الأتزوري إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

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ركلات الترجيح تقود إيطاليا بنتيجة 4-2.

نهاية الشوطين الإضافيين وإلى ركلات الترجيح

ق 111: هدف من بيرادي يلغي بداعي التسلل.

ق 101: عرضية يبعدها دوناروما ومن ثم يسدد يورينتي لكن بونوتشي موجود في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

ق 98: تسديدة من موراتا بعد كرة مرتدة من يد دوناروما ترتطم بأقدام دفاع إيطاليا وهجوم إسبانيا لتخرج بجوار القائم.

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني.. إلى شوطين إضافيين.

ق 80: جووووووول موراتا يسجل التعادل بتسديدة على يمين دوناروما بعد كرة ثنائية مع أولمو.

ق 79: الكرة تصل إلى بيراردي على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة تصل سهلة في يد سيمون.

ق 68: بينية من كييزا إلى بيراردي الذي يسدد مباشرة لكن سيمون يتصدى بقدمه.

ق 66: أويارزبال يمهد الكرة لداني أولمو ليسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 64: عرضية تصل إلى أويارزبال الغير مراقب تمر من فوق رأسه في مواجهة دوناروما.

ق 60: جووووووول أول لإيطاليا.. مرتدة سريعة من دوناروما تصل إلى إيموبيلي ومن ثم كييزا الذي يسدد كرة مقوسة على يسار سيمون.

ق 53: الكرة تصل إلى كييزا داخل يسار منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية قوية تصدى لها سيمون.

ق 50: عرضية من داني أولمو من الجهة اليمنى إلى توريس ودي لورينزو يشتت في الوقت المناسب لركنية.

ق 48: بينية طولية تصل إلى إيموبيلي تضع في مواجهة المرمى ضد مدافع إسبانيا لكنه يسدد برعونة بعيدا عن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: بينية من إنسيني إلى إيمرسون داخل يسار منطقة الجزاء فيسدد الأخير كرة ترتطم بالعارضة.

ق 40: أويارزبال تصل له الكرة على يمين منطقة الجزاء فيسدد كرة بعيدة تماما عن المرمى.

ق 25: محاولة إسبانية تصل إلى أولمو داخل المنطقة ويسدد كرة مباغتة يتصدى لها دوناروما ببراعة.

ق 20: باريلا يتحصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء ويراوغ أزبيليكوتا لكن بوسكيتس يشتت الكرة من تحت أقدامه قبل أن يسدد.

ق 12: بينية من داني أولمو تصل إلى أوريازبال المنفرد داخل منطقة الجزاء لكن يفشل في استلام الكرة ويستعيدها إيمرسون في الوقت المناسب.

ق 4: نيكولو باريلا يراوغ الحارس ويسدد لكن كرته تصطدم بالقائم الأيمن، ومن ثم يرفع الحكم المساعد لراية التسلل.

انطلاق المباراة