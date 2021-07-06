تشكيل يورو 2020 – إيمرسون يعوض سبينازولا في إيطاليا.. وموراتا على دكة إسبانيا

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي يورو 2020 ضد إسبانيا، على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ولم تشهد اختيارات مانشيني أي مفاجآت، حيث يعوض إيمرسون بالميري، الظهير الأيسر المصاب، ليوناردو سبينازولا.

وأتى تشكيل إيطاليا كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: جيوفاني دي لوينزو – جيورجيو كيلليني – ليوناردو بونوتشي – إيمرسون بالميري

وسط الملعب: ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

الهجوم: فيديريكو كييزا – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني

أما لويس إنريكي مدرب إسبانيا، والطامح لتكرار فوز نظيره فيسنتي ديل بوسكي على إيطاليا في نهائي نسخة 2012، فخير عدم البدء بمهاجمه ألفارو موراتا، والدفع بميكيل أويارزابال، وفيران توريس، وداني أولمو، في الهجوم.

وأتى تشكيل لا روخا فيوريا كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – إريك جارسيا – أيمريك لابورت – خوردي ألبا

الوسط الملعب: كوكي – سيرخيو بوسكيتس – بيدري

الهجوم: ميكيل أويارزابال - فيران توريس – داني أولمو