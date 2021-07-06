بيراميدز: الأشعة أثبتت الاشتباه في إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 19:57

كتب : محمود ضياء

الزمالك - بيراميدز - أحمد الشناوي

أعلن نادي بيراميدز تفاصيل إصابة حارسه أحمد الشناوي والتي تعرض لها أمام إنبي الأحد الماضي، والتي وصفها بأنها اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.

وكان أحمد الشناوي قد غادر ملعب الدفاع الجوي خلال الشوط الأول متأثرا بالإصابة.

وقال بيان رسمي صادر عن بيراميدز: "أوضحت الأشعة المبدئية التي أجراها حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أحمد الشناوي، اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة انبي الأخيرة بالدوري".

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وأوضح البيان "وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وانبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي".

وأكمل "ومنح الجهاز الطبي حارس المرمى راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي"..

وأتم "وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها الحارس خلال 72 ساعة بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري".

يُذكر أن إصابة الرباط الصليبي ليست الأولى التي يتعرض لها أحمد الشناوي حيث تعرض لنفس الإصابة عام 2018 ومنعته من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم.

وشارك أحمد الشناوي في ست مباريات مع بيراميدز هذا الموسم ونجح في الخروج بشباك نظيفة في أربع مباريات واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

ويتواجد نادي بيراميدز في المركز التاسع بالدوري المصري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، بعد التعادل مع إنبي 1-1.

أحمد الشناوي بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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