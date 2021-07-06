كأس العرب للشباب – السعودية تتوج باللقب بعد الفوز على الجزائر

توج منتخب السعودية بطلا لكأس العرب للشباب بعد الفوز على الجزائر في المباراة النهائية.

وفاز منتخب السعودية على الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأحرز أهداف المباراة كل من مصعب الجوير ومحمد بكر للسعودية، بينما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينة.

تقدم منتخب السعودية بالهدف الأول عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة الثالثة مستغلا تمريرة خاطئة من الدفاع الجزائري داخل منطقة الجزاء سددها الجوير داخل المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 53 تمكن عادل بوبينة من إدراك هدف التعادل لمصلحة الجزائر من رأسية من داخل منطقة الجزاء.

لكن محمد بكر أعاد التقدم للسعودية في الدقيقة الـ 77 من رأسية أخرى مستغلا ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 16 تصدي نبيل وناس حارس الجزائر لركلة جزاء سددها عبد الله رديف.

كان منتخب السعودية قد أقصى مصر في دور قبل النهائي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج محمد رديد مهاجم منتخب المغرب بلقب هداف البطولة بتسجيلة لستة أهادف.

تتويج المنتخب السعودي هو الثاني له تاريخيا في البطولة، ليصبح حاملا للرقم القياسي بجانب منتخب المغرب والذي توج في مناسبتين أيضا.

وكان التتويج الأول لمنتخب السعودية باللقب في نسخة عام 1985.