راعي برشلونة غاضب بعد انتشار فيديو العنصرية ويطلب التوضيح

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 19:06

كتب : محمود ضياء

عثمان ديمبيلي - برشلونة

أعرب هيروشي ميكيتاني رئيس شركة راكوتن الراعي الرسمي لبرشلونة عن غضبه بعد الفيديو الأخير الذي انتشر للثنائي عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان لاعبي الفريق الكتالوني.

وكان عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة قد ظهر في فيديو يسخر من بعض الفنيين الآسيويين بينما يقومون بإصلاح التلفاز.

هيروشي قال قبل حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بصفتي راع للنادي ومنظما للجولة وقتها، أنا آسف جدا لأن لاعبي برشلونة قدموا تعليقات تمييزية. نظرًا لأن راكوتن راعي للنادي فإن مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف وسيتم الاحتجاج رسميًا ضد النادي من خلال ذكر وجهتي النظر، في انتظار التوضيح".

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الفيديو القديم أظهر ديمبيلي يسخر من العمال قائلا: "كل هذه الوجوه القبيحة لنتمكن من لعب بلايستيشن ألا تخجل؟ أي نوع من اللغة هذه؟".

ديمبيلي كان قد اعتذر على الفيديو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أمس الإثنين: "أهلا بالجميع، خلال الأيام القليلة الماضية تم تداول فيديو خاص من عام 2019 في كل وسائل التواصل الاجتماعي".

ديمبيلي أضاف "هذه اللحظة كانت في اليابان ولكنها كانت يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم وكنت سأستخدم نفس التعبيرات".

لاعب برشلونة تابع "لم أكن أستهدف أي مجموعة معينة من الناس، أستخدم بعض هذه الأشياء في بشكل خاص مع الأصدقاء بعض النظر عن أصولهم".

وواصل "هذا الفيديو أصبح متاحا للجميع الآن لذلك يمكنني أن أتفهم أنهم سيجرح الأشخاص المتواجدين فيه لذلك يجب أن أعتذر لهم جميعا".

جريزمان خرج هو الآخر سريعًا بعد ظهور الفيديو ليقدم اعتذاره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أنا دائمًا ملتزم ضد أي نوع من أنواع التمييز بين البشر، خلال الأيام القليلة الأخيرة أراد بعض الناس أن يظهروني بالشكل الذي لست أنا عليه في طبيعتي. أرفض هذه الاتهامات بشدة واتأسف لأصدقائي اليابانيين إذا كنت قد أسأت إليهم".

يُذكر أن منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم كان قد ودع بطولة يورو 2020 بشكل مفاجئ من ثمن النهائي بعد الخسارة من سويسرا بركلات الترجيح.

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