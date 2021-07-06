فنون الدفاع مع أشلي كول ومفتاح فوز الإنجليز باليورو

أشلي كول، ظهير كألف، لعب أمام أفضل الأجنحة الهجومية في العالم. يتحدث في تقرير لذا أثليتك عن فنون الدفاع أمام أنواع المهاجمين المختلفة وكيف يمكن لقوة دفاع إنجلترا أن تحقق لها يورو 2020.

كول كتب لموقع "ذا أثلتيك" تحليلا، يوضح فيه مفتاح فوز منتخب بلاده بالبطولة، التي سيواجه فيها منتخب الدنمارك غدا الأربعاء في نصف النهائي.

وكل ما يلي، كتبه كول، في تحليله..

البرتغال بطل يورو 2016 خرجت بشباك نظيفة في أربع مباريات وهو نفس العدد الذي خرجت به فرنسا في كأس العالم 2018

إيكر كاسياس وجانلويجي بوفون وفابيان بارتيز جميعهم استقبلوا هدفين فقط ليفوزوا بكأس العالم واستقبلت شباك كاسياس هدفا واحدا فقط في يورو 2012.

الآن إنجلترا لديها شباك نظيفة في خمس مباريات، يمكنني أن أقول بأن محللي أداء إنجلترا أكدوا لساوثجيت أن ما يلزم لجعل المنتخب الإنجليزي ناجحا هو الدفاع الجيد.

الأمر ليس بهذه السهولة بالطبع ففي البطولات المجمعة أنت تواجه أفضل المهاجمين.

إذا نظرت لفرق نصف النهائي ستجد مهاجمين يتحركان لاستلام الكرة من مناطق بعيدة عن المرمة مثل هاري كين وألفارو موراتا، لديك مهاجم يركض خلف المدافعين مثل تشيرو إيموبيلي.

هناك مهاجمون بخطوات سريعة مثل برايثويت وغيرهم أجنحة يدخلون للعمق مثل إنسيني وأولمو، أجنحة أخرى تتميز في المواجهات الثنائية مثل سانشو وستيرلنج وتوريس.

الدفاع ضد الأفضل هو التحدي الأصعب دائمًا وإذا أردت اختبار قدراتك فعليك اللعب أمامهم، كنت محظوظًا باللعب أمام كريستيانو رونالدو وارين روبين وجاريث بيل.

أول ما تتعلمه كمدافع في صغرك هو أنه يجب ألا يمر أي شيء من جانبي أو خلفي أو فوقي، جسدي يجب أن أحركه بطريقة تجعلني أشاهد المهاجم مع قلب الدفاع وأيضًا مكان الجناح واللاعب الذي سيمرر له الكرة.

يعتمد الأمر على المدافع الذي يلعب بجانبك وكنت محظوظا أيضا للعب مع توني ادامز والتعلم منه، يجب أن تعي الفريق الذي ستلعب ضده وطريقة لعبه وكيف تواجهها دون أن تبتعد عن المبادئ الخاصة بفريقك.

عندما تواجه جناحا مميزا في المراوغة فيجب أن تكون بطيئا، تريده أن يتوجه نحوك مع زملائه أو الظهير، لذلك في حالة قطع الكرة سيكون أمامك مساحة كبيرة للارتداد الهجومي السريع.

إذا لعبت أمام مهاجم سريع مثل برايثويت فعليك ألا تمنحه الفرصة للانطلاق لإنه إذا انطلق بالكرة فلن تملك الفرصة للحاق به، التعلم يأتي من دراسة الخصوم ففي مواجهة مثل مواجهة برايثويت ستجد الظهيران يتحدثان لقلبي الدفاع "انتبهوا، سيجري في المساحة من خلفكم".

توقيت محاولة الضغط هام جدا أيضا، متى يمكنك الضغط على ممرر الكرة وعندما يمررها فإنك تعود لمكانك من جديد للدفاع، المهاجمون أصحاب البنية القوية يجب أن تواجههم بدنيا.

أن تكون قريب منهم وتلتحم معهم كثيرا، لا تدعم يحظون بمعركة سهلة وإلا فسيكتسبون الثقة للاستدارة والانطلاق، نحن هنا نتحدث عن نوعية لوكاكو وهاري كين

كظهير يجب ان تعرف لماذا يقرر المهاجم النزول للعمق؟ بالطبع سيكون هناك لاعب منطلق سواء جناح أو لاعب وسط، بالنسبة لظهير فأنا أعرف أنني لن أفوز بالصراع البدني لذلك يجب أن استخدم ذكائي.

الأمر ليس سهلا أيضا عندما تدافع أمام العرضيات فهم يحاولون دائما التوجه في المساحة التي اتواجد فيها، عليك أن تختار توقيت القفز الصحيح لأخذ الكرة.

حركة قدمك مهمة للغاية عندما تدافع وكيف يمكنك عكس اتجاهك في وقت سريع، إذا ام تستطع أن تحرك قدمك بسرعة فلن تستطيع وضع قدمك في المكان الذي تريده.

هناك العديد من الأهداف العكسية في هذه البطولة لإنهم لا يستطيعون تحريك أقدامهم بصورة صحيحة، يمكنك أن ترى هذا في هدف هولمز العكسي أمام فرنسا.

الأمر مثل رقصة الباليه، كيف يمكنك أخذ خطوات قصيرة ثم طويلة، بطيئة ثم تقوم بتسريعها والعكس.

الجزء الأهم بعدها هو القرار الذي ستتخذه ومتى ستتخذه، ليس في كل الأحوال الحل الأفضل هو التدخل في اللعبة.

كنت أقوم دائما بالدفع خلال المباريات لذلك كان يداي وكتفي يؤلمانني طوال الوقت، الجزء الآخر الذي عانى معي أثناء لعب كرة القدم هي الرقبة. دائما كنت أحركها لأسكتشف المساحات حولي واقرأ ما قد يفعله الخصم.

لا تنس مثل هذه الأمور لكي تكون مدافعا جيدا مهما كان مركزك