مران الأهلي - عودة هاني ومحمد محمود يشارك لأول مرة

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 17:57

كتب : حسام نور الدين

محمد محمود

انتظم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في المران الجماعي لفريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب محمد هاني عن الأهلي منذ مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي بسبب الإصابة.

وانتظم هاني في المران الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

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كما شارك محمد محمود في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الغياب وعقب الاطمئنان على حالته بشكل نهائي والتأكد من سلامته وفقا للفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها تحت إشراف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي.

وخضع محمد محمود لجراحة في الركبة قبل عدة شهور عقبها ببرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة الـ26 من الدوري.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

الأهلي محمد هاني محمد محمود
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