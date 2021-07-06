الزمالك يبدأ أعمال صيانة وتطوير ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 17:16

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في أعمال تطوير وصيانة استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

واستغل مسؤولو الزمالك فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما لتنفيذ أعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

وقرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الفريق راحة سلبية لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض ضد غزل المحلة في الدوري.

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ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، ويأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.

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