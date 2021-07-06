الزمالك ينفي أنباء الاستغناء عن لاعبيه الحاليين

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ما يتردد عن نية الزمالك الاستغناء عن بعض لاعبيه أو ضم جدد للموسم الجديد.

ووفقا لما نشره موقع الزمالك الرسمي فإن كارتيرون أكد تمسكه بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق وأنه لم يجلس عن المسؤولين عن الكرة وهما فاروق جعفر أو حسين السيد بشأن هذا الملف.

وأكد كارتيرون أن كل تركيزه منصب على المنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر.

وفي السياق ذاته أكد فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن أنباء الاستغناء عن بعض اللاعبين سببه رغبة في هدم استقرار الفريق مشددا أن كارتيرون لم يحدث عن قائمة الموسم الجديد في ظل عدم نهاية نظيره الجاري.

وأشار فاروق جعفر إلى أن الجميع داخل الزمالك يعمل لإنجاح الموسم الكروي وتحقيق البطولات.