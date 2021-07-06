مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب تأخر عودة محمد محمود.. وموعد مشاركته بالمران

كان من المقرر أن يعود محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي للمران الجماعي عقب مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في نهاية شهر مايو الماضي.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وتأجلت العودة لمنتصف شهر يونيو ولم يعد محمد محمود فما هو السبب؟

قال مصدر من الأهلي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "محمد محمود كان يخضع لمزيد من عمليات الإعداد والتحضير خلال الفترة الماضية لزيادة الاطمئان عليه والتأكد من جاهزيته".

وعن موعد عودته للمران قال: "سيشارك في المران نهاية الأسبوع الجاري وسيكون ذلك بداية عودته بشكل طبيعي للملاعب".

وعانى محمد محمود من إصابتين بقطع في الرباط الصليبي منذ انضمامه للأهلي قادما من صفوف وادي دجلة في عام 2019.