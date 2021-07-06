الفرج والدوسري والشهراني يقودون السعودية في طوكيو 2020

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 15:23

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال السعودي - كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قائمة فريقه الأولمبي المشارك في دورة طوكيو 2020 التي تنطلق في 22 يوليو المقبل.

وضم المدرب سعد الشهري 3 لاعبين فوق السن هم ياسر الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني ثلاثي نادي الهلال.

وجاءت القائمة التي تضم 22 لاعبا:

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حراس المرمى: أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي

الدفاع: سعود عبدالحميد وحمد اليامي وخليفة الدوسري وعبد الإله العمري وعبدالباسط هندي وعبد الله حسون وياسر الشهراني

الوسط: سلمان الفرج وناصر العمران وعلي الحسن ومختار علي وعبد الرحمن غريب وسامي النجعي وأيمن الخليف وتركي العمار

الهجوم: خالد الغنام وأيمن يحيى وسالم الدوسري وعبد الله الحمدان

وتستهل السعودية مبارياتها في الدورة الأولمبية بمواجهة كوت ديفوار وصيفة إفريقيا في 22 يوليو.

ثم تلعب ضد ألمانيا، وصيفة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في 25 يوليو.

ثم تواجه البرازيل حاملة اللقب في 28 يوليو.

وتشارك السعودية في الأولمبياد للمرة الثالثة بعدما خرجت من الدور الأول في لوس أنجيلوس 1984 وأتالانتا 1996.

طوكيو 2020 منتخب السعودية الأولمبي
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