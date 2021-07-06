ميرور: بيل يفكر في اعتزال اللعب للأندية العام المقبل

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن جاريث بيل أخبر مقربين منه أنه لا ينوي اللعب لناد بعدما ينتهي عقده مع ريال مدريد في 2022.

جاريث بيل النادي : توتنام هوتسبر

وكتبت الصحيفة أن قائد ويلز، البالغ عمره 31 عاما، قد يواصل اللعب مع منتخب بلده والمشاركة في مونديال 2022.

يقضي بيل، الذي لعب في الموسم المنصرم معارا من ريال مدريد لتوتنام، أجازة في الوقت الراهن بعد خروج فريقه من ثمن نهائي يورو 2020 بالخسارة ضد الدنمارك بنتيجة 4-صفر.

وسيعود بيل لريال مدريد من أجل الموسم الجديد الذي سيقود فيه المدرب كارلو أنشيلوتي الفريق.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، لذلك أعاره الأخير لتوتنام في موسم 2020-2021.

ويبدو اللاعب الويلزي سيعود لارتداء القميص الأبيض للنادي الإسباني.

وفي سبتمبر المقبل سيستأنف تصفيات مونديال 2022 بمواجهة إستونيا وروسيا البيضاء.

وتحتل ويلز المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات خلف بلجيكا المتصدرة والتشيك الوصيفة.

ولم تتأهل ويلز للمونديال منذ 63 عاما، حين شاركت في كأس العالم 1958 في السويد وخرجت من الدور ربع النهائي.