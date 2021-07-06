رئيس النجوم يكشف 3 بنود إضافية في اتفاقه مع الأهلي بشأن كريم فؤاد

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 15:07

كتب : أحمد الخولي

كريم فؤاد - الأهلي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بنودا إضافية في اتفاقه مع الأهلي بشأن انتقال كريم فؤاد لصفوف الأخير.

وقال رئيس النجوم لـFilGoal.com: "القيمة الرئيسية للصفقة هي 15 مليون جنيه وهناك ثلاثة بنود إضافية، أولها ينص على حصولنا على مليون جنيه حال تتويج كريم بالدوري مع الأهلي".

وواصل "أما البند الثاني فهو حصول النجوم على مليون جنيه أخرى حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

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وأردف "فيما ينص البند الثالث بحصولنا على مليون جنيه حال مشاركة كريم مع منتخب مصر في خمس مباريات أو أكثر".

وأتم محمد الطويلة حديثه "هذا ما تم الاتفاق عليه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة ربما يكون عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له الـ17 من شهر يوليو الجاري".

ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وشارك في 61 مباراة في الدوري المصري الممتاز وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ومثل منتخب مصر الأولمبي في 3 مباريات وأرسل تمريرتين حاسمتين.

كريم فؤاد الأهلي النجوم في الدوري
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